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assembly.kz Сегодня, 05:33
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Сегодня, 05:33
182
Фото: assembly.kz

Пику Нурсултан вернули прежнее название

Пик Нурсултан, самую красивую вершину Северного Тянь-Шаня и визитную карточку Алматы, переименовали, передаёт BaigeNews.kz.

Такая информация стала известна из положения о проведении 8-9 июля международной альпиниады "Алматы-2023".

В тексте положения отмечается, что в рамках соревнований состоится восхождение на легендарную вершину Алматы – пик Алматинский, 4376 метра (1930–1935 гг. – пик Алматинский, 1935–1997 гг. – пик Комсомола, 1997–2023 гг. – пик Нурсултан). 

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Сегодня, 05:33
182
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