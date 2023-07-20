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182
182Фото: assembly.kz
Пику Нурсултан вернули прежнее название
Пик Нурсултан, самую красивую вершину Северного Тянь-Шаня и визитную карточку Алматы, переименовали, передаёт BaigeNews.kz.
Такая информация стала известна из положения о проведении 8-9 июля международной альпиниады "Алматы-2023".
В тексте положения отмечается, что в рамках соревнований состоится восхождение на легендарную вершину Алматы – пик Алматинский, 4376 метра (1930–1935 гг. – пик Алматинский, 1935–1997 гг. – пик Комсомола, 1997–2023 гг. – пик Нурсултан).
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