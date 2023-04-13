Пик паводков в СКО прогнозируют на 18-21 апреля

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Пик паводкового периода в Петропавловске ожидается 18-21 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Северо-Казахстанской области. Там же сообщили, что будет и вторая волна, но она не будет большой.

"Для оперативного реагирования на угрозы паводка создана и находится в постоянной готовности группировка сил и средств из числа сотрудников департамента, полиции и Национальной гвардии в составе 475 человек и 135 единиц техники", - сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС СКО Мурат Кангужинов.

Он отметил, что для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период по области подготовили 1 189 единиц техники, 116 плавсредств, 474 мотопомпы, свыше 15,5 тысячи тонн инертных материалов, 41 тысяча штук мешкотары и 1 995 человек личного состава. Для приема эвакуируемого населения организовали 257 эвакуационных пунктов вместимостью 9,5 тысячи человек, 65 палаток.

На особом контроле местных исполнительных органов, Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области и служб гражданской защиты – обеспечение безопасности населения села Тепличное и посёлка Заречный, расположенные вблизи города Петропавловска.