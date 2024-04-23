Пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден

Как отметил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин на брифинге в СЦК, максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, в данное время 356 см, передаёт BaigeNews.

"Ожидается пропуск второй волны до конца апреля месяца. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем", - сказал спикер.

Всего эвакуировано 14 388 человек, возвращены домой 764. Остаются эвакуированными 13 624 человека.

"В данное время проведено переселение 428 пострадавших в два новых общежития с комфортными условиями проживания. На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 059 семей на общую сумму 760 млн тенге", - добавил представитель региона.

В районах и Петропавловске сформированы бригады по ремонту и оценке пострадавшего жилья.