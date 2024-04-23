Пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден
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Как отметил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин на брифинге в СЦК, максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, в данное время 356 см, передаёт BaigeNews.
"Ожидается пропуск второй волны до конца апреля месяца. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем", - сказал спикер.
Всего эвакуировано 14 388 человек, возвращены домой 764. Остаются эвакуированными 13 624 человека.
"В данное время проведено переселение 428 пострадавших в два новых общежития с комфортными условиями проживания. На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 059 семей на общую сумму 760 млн тенге", - добавил представитель региона.
В районах и Петропавловске сформированы бригады по ремонту и оценке пострадавшего жилья.
"На сегодня проведена работа по 123 домам, подлежащих ремонту, из которых на 24 дома уже получена оценка. После отхода воды данная работа будет продолжена", - сказал Серик Гайсин.
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