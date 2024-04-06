Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил, что пик паводка в регионе позади, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Он поблагодарил всех, кто боролся с большой водой.

"Пик паводка в нашей области прошел. Благодаря нашей с вами сплоченности мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. Я выражаю благодарность нашим спасателям, полиции, военным, волонтерам, предпринимателям, подрядным организациям и, конечно, жителям, которые приняли активное участие в борьбе с паводком. На сегодняшний день все наши 237 гидротехнических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемом воды", — сказал Ермаганбет Булекпаев.

В 2024 году через Шерубай-Нуринское водохранилище прошло 256 млн кубов воды, Самаркандское и Интумакское — 410 млн. По словам акима, такой объем воды был в 2017 году.

Ермаганбет Булекпаев отметил, что предпринятые ранее меры также сыграли свою существенную роль в минимизации последствий паводков.

"Конечно, были и нештатные ситуации, по которым мы обязательно проведем работу, чтобы не допустить этого впредь. Хочу еще раз повторить: поможем все восстановить. Эту работу уже начали. Чтобы не затопило наши села, мы были вынуждены сами разобрать три дороги областного значения, две из них уже восстановлены. Восемь дорог было размыто водой, четыре уже привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями. Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием. Принимаем меры по их восстановлению в кратчайшие сроки", — сообщил аким.

Учитывая сложную ситуацию в Актюбинской и ЗКО областях, в Костанае, в акимате готовы оказать поддержку коллегам.