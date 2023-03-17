Пиджак покойного политика Жириновского выставили на продажу за 1,5 млн тенге

Фото: litfund.ru

Выставлен на продажу знаменитый красный пиджак покойного российского политика Владимира Жириновского. За предмет гардероба рассчитывают получить 250 тысяч рублей, что эквивалентно 1 520 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Лот появился на сайте "Литфонда".

Сообщается, что это тот самый пиджак, в котором Владимир Вольфович - основатель и председатель Либерально-демократической партии России посещал заседания Государственной Думы.