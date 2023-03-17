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  • Пиджак покойного политика Жириновского выставили на продажу за 1,5 млн тенге
litfund.ru Сегодня, 16:43
175
Сегодня, 16:43
175
Фото: litfund.ru

Пиджак покойного политика Жириновского выставили на продажу за 1,5 млн тенге

Выставлен на продажу знаменитый красный пиджак покойного российского политика Владимира Жириновского. За предмет гардероба рассчитывают получить 250 тысяч рублей, что эквивалентно 1 520 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Лот появился на сайте "Литфонда".

Сообщается, что это тот самый пиджак, в котором Владимир Вольфович - основатель и председатель Либерально-демократической партии России посещал заседания Государственной Думы. 

"В хорошем состоянии, следы бытования. Представленный лот подарен В.В. Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года. Представляет коллекционную ценность", - сообщили в Литфонде.

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#политика #аукцион
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:43
175
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