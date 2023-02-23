Pfizer локализует производство вакцины от пневмококковой инфекции в Казахстане

Фото: Минздрав РК

Глава министерства здравоохранения РК Ажар Гиният обсудила с представителями компании Пфайзер вопросы совместной реализации проектов в сфере производства вакцин на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы с Региональным директором Пфайзер Озгуром ЯЗИЮРТ глава ведомства выразила признательность за проявленную инициативу к развитию фармацевтической промышленности и углублению партнерских отношений.

"Мы приветствуем трансферт американских технологий, в том числе совместную реализацию проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения РК.

Следующим важным этапом нашего сотрудничества станет локализация в Казахстане производства нового поколения вакцины Превенар 20 компанией Пфайзер", - отметила Гиният.

Также в ходе встречи были подняты вопросы совершенствования нормативной базы и создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов по локализации производства фармпродукции в Казахстане.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.