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  • Pfizer локализует производство вакцины от пневмококковой инфекции в Казахстане
Минздрав РК Сегодня, 07:25
343
Сегодня, 07:25
343
Фото: Минздрав РК

Pfizer локализует производство вакцины от пневмококковой инфекции в Казахстане

Глава министерства здравоохранения РК Ажар Гиният обсудила с представителями компании Пфайзер вопросы совместной реализации проектов в сфере производства вакцин на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

В ходе беседы с Региональным директором Пфайзер Озгуром  ЯЗИЮРТ глава ведомства выразила признательность за проявленную инициативу к развитию фармацевтической промышленности и углублению партнерских отношений.

"Мы приветствуем трансферт американских технологий, в том числе совместную реализацию проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения РК.
Следующим важным этапом нашего сотрудничества станет локализация в Казахстане производства нового поколения вакцины Превенар 20 компанией Пфайзер", - отметила Гиният. 

Также в ходе встречи были подняты вопросы  совершенствования нормативной базы и создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов по локализации  производства фармпродукции в Казахстане. 

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

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#вакцина #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:25
343
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