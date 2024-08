Певица Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании саундтрека к "Титанику"

Канадская певица Селин Дион назвала несанкционированным использование ее песни My Heart Will Go On — саундтрека к фильму "Титаник" — на предвыборных мероприятиях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, соответствующее заявление опубликовано в ее аккаунте X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Видео, где Дион исполняет My Heart Will Go On, транслировали 9 августа на предвыборном митинге в штате Монтана, после чего об этом стало известно звукозаписывающему лейблу Sony Music Entertainment Canada. Команда Дион сочла произошедшее несоблюдением авторских прав. Там также задались вопросом, почему выбрали именно эту композицию, ассоциирующуюся с тонущим кораблём.

"Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное, — говорится в сообщении. — И, серьезно, ЭТА песня?"

Песня My Heart Will Go On стала саундтреком к фильму "Титаник", вышедшим на экраны в 1997 году. В центре его сюжета — гибель огромного лайнера, который столкнулся с айсбергом и затонул.

Как пишет The Washington Post (WP), ассоциация песни с тонущим кораблем "породила шутки о предвыборной кампании Трампа". Однако издание не смогло связаться для комментариев с представителями кандидата в президенты США.

Дион — не первая артистка, выступившая против использования своих песен на митингах республиканца. Так, например, с просьбой исключить свои композиции из мероприятий обращались певицы Адель и Рианна, рок-группа Aerosmith, а также рэпер Фаррелл Уильямс, отмечает WP.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии на них выступит Трамп, от Демократической — Камала Харрис.