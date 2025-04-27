Стали известны подробности пожара на подстанциях в Павлодаре
Возгорания уже потушили.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ДЧС Павлодарской области рассказали подробности о пожаре на подстанциях, в результате чего десятки домов и предприятия в промзоне остались без электричества, передает BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы ведомства, вечером 27 апреля в Павлодаре загорелись сразу две трансформаторные подстанции.
Сигнал о возгорании в районе “Административного городка” поступил на пульт дежурной службы в 20:02. К месту вызова незамедлительно прибыли подразделения ДЧС.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям наших сотрудников, пожар был полностью ликвидирован в 21:17 на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", — сообщили в ДЧС Павлодарской области.
На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Для обеспечения безопасности туда также выезжала бригада Центра медицины катастроф.
Причина возгорания устанавливается. Специалисты проводят проверку.
Ране аким города Хасар Хабылбеков сообщил о том, что в подстанцию попала молния, в результате без света остались десятки домой и предприятия промзоны.