В ДЧС Павлодарской области рассказали подробности о пожаре на подстанциях, в результате чего десятки домов и предприятия в промзоне остались без электричества, передает BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы ведомства, вечером 27 апреля в Павлодаре загорелись сразу две трансформаторные подстанции.

Сигнал о возгорании в районе “Административного городка” поступил на пульт дежурной службы в 20:02. К месту вызова незамедлительно прибыли подразделения ДЧС.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям наших сотрудников, пожар был полностью ликвидирован в 21:17 на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Для обеспечения безопасности туда также выезжала бригада Центра медицины катастроф.

Причина возгорания устанавливается. Специалисты проводят проверку.

Ране аким города Хасар Хабылбеков сообщил о том, что в подстанцию попала молния, в результате без света остались десятки домой и предприятия промзоны.