  • 28 Апреля, 21:50
  • BAIGENEWS

Дом Карима Масимова изъял акимат в Астане

Его дальнейшая судьба будет решена в установленном порядке.

Сегодня, 20:55
АВТОР
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с сайта электронного аукциона Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: с сайта электронного аукциона

Особняк, принадлежавший Кариму Масимову, сняли с аукциона. Дом с цокольным этажом в районе Нура в Астане, ранее выставленный на электронные торги, будет использован для социальных нужд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Компанию по управлению возвращёнными активами.

Объект был размещён на веб-портале реестра государственного имущества 18 апреля 2025 года с начальной ценой 1,68 миллиарда тенге. Однако в адрес ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами" поступил официальный запрос от акимата города Астаны о передаче здания под нужды города.

Учитывая социальную значимость запроса и действующее законодательство, объект снят с торгов.

Его дальнейшая судьба будет решена в установленном порядке — с приоритетом на интересы жителей и потребности города.

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