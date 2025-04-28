Особняк, принадлежавший Кариму Масимову, сняли с аукциона. Дом с цокольным этажом в районе Нура в Астане, ранее выставленный на электронные торги, будет использован для социальных нужд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Компанию по управлению возвращёнными активами.

Объект был размещён на веб-портале реестра государственного имущества 18 апреля 2025 года с начальной ценой 1,68 миллиарда тенге. Однако в адрес ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами" поступил официальный запрос от акимата города Астаны о передаче здания под нужды города.

Учитывая социальную значимость запроса и действующее законодательство, объект снят с торгов.

Его дальнейшая судьба будет решена в установленном порядке — с приоритетом на интересы жителей и потребности города.