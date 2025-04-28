На внеочередной XXIX сессии маслихата Алматы депутаты утвердили новые Типовые правила содержания и выгула домашних животных, передаёт BaigeNews.kz.

Документ разработан Управлением предпринимательства и инвестиций города, чтобы привести местные нормы в соответствие с последними изменениями законодательства Казахстана.

"Новые правила направлены на безопасность жителей, чистоту в городе и соблюдение прав владельцев питомцев. Теперь ответственность за поведение домашних животных на улице становится строже: например, запрещено оставлять питомцев без присмотра. Если вдруг владелец домашнего животного не может ухаживать за животным, нужно найти ему временный приют, передать заботу третьим лицам или поселить в зоогостиницу", - отметили в акимате города.

Особое внимание уделено собакам: они должны содержаться в условиях, которые исключают их самовольные прогулки и угрозу окружающим. Нет вольера – нужно держать четвероногого друга на поводке. А на воротах участков с собаками, требующими особого контроля, обязательно должна висеть табличка-предупреждение.

Что касается выгула собак, то в общественных местах питомцы обязательно должны быть на поводке длиной не более двух метров. А в толпе, при транспортировке и в специальных зонах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями, на собаку необходимо надевать намордник.

Новые понятия вроде "дрессировочной площадки" и "свободного выгула" тоже вошли в правила, которые являются обязательными для всех жителей Алматы.