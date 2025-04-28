В зоне противопаводковых работ в посёлке Заречном обнаружили стволы 46 ружей, замурованных в фундамент дома, передаёт BaigeNews.kz.

"При сборе песка в мешкотару для укрепления насыпей военнослужащие обнаружили старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы", - сообщили в департаменте полиции региона.

Полицейские, несущие дежурство на данном участке, разбили фундамент и извлекли из него 46 стволов и детали охотничьего оружия.





Стражи порядка упаковали их в мешки, перевезли на лодках на "большую землю" и доставили в управление полиции Петропавловска.

Кто и в каких годах столь оригинальным образом армировал бетон — предстоит выяснить в ходе проверки.