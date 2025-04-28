  • 28 Апреля, 21:50
  • BAIGENEWS

Стволы 46 ружей обнаружили во время паводка в Заречном

Оружие оказалось замуровано в бетон.

Сегодня, 21:16
АВТОР
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ДП СКО Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: ДП СКО

В зоне противопаводковых работ в посёлке Заречном обнаружили стволы 46 ружей, замурованных в фундамент дома, передаёт BaigeNews.kz.

"При сборе песка в мешкотару для укрепления насыпей военнослужащие обнаружили старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы", - сообщили в департаменте полиции региона.

Полицейские, несущие дежурство на данном участке, разбили фундамент и извлекли из него 46 стволов и детали охотничьего оружия.



Стражи порядка упаковали их в мешки, перевезли на лодках на "большую землю" и доставили в управление полиции Петропавловска.

Кто и в каких годах столь оригинальным образом армировал бетон — предстоит выяснить в ходе проверки.

 

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