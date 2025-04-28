Стволы 46 ружей обнаружили во время паводка в Заречном
Оружие оказалось замуровано в бетон.
Сегодня, 21:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
87Фото: ДП СКО
В зоне противопаводковых работ в посёлке Заречном обнаружили стволы 46 ружей, замурованных в фундамент дома, передаёт BaigeNews.kz.
"При сборе песка в мешкотару для укрепления насыпей военнослужащие обнаружили старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы", - сообщили в департаменте полиции региона.
Полицейские, несущие дежурство на данном участке, разбили фундамент и извлекли из него 46 стволов и детали охотничьего оружия.
Стражи порядка упаковали их в мешки, перевезли на лодках на "большую землю" и доставили в управление полиции Петропавловска.
Кто и в каких годах столь оригинальным образом армировал бетон — предстоит выяснить в ходе проверки.