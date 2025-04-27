В Павлодаре гроза стала причиной аварии на подстанциях, в результате без света остались десятки домов и предприятия в промзоне. Об этом в соцсетях сообщил аким города Хасар Хабылбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"Попадание молнии в подстанцию "Транспортаная" вызвало отключение электричества на подстанции "Западная городская". В связи с чем отсутствовало электроснабжение в районе Лесозавода и в границах улиц Астана, Лермонтова, Бектурова. В оперативном порядке были приняты необходимые меры. В данный момент во всех жилых домах электроснабжение восстановлено", — сообщил аким.

Градоначальник уточнил, что без напряжения остается часть предприятий в промышленной зоне города. По ним принимаются меры.