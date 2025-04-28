Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы
Но есть некоторые условия.
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Президент России Владимир Путин принял решение о приостановке боевых действий на территории Украины, передаёт BaigeNews.kz.
"По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - сказано в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ "дадут адекватный и эффективный ответ".
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - говорится в заявлении.