В правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты и обеспечению поставок ранних овощей, передаёт BaigeNews.kz.

Одна из ключевых инициатив — введение до конца июня "зелёного коридора" на границе для овощной продукции. Это решение позволит ускорить прохождение таможни, сократить логистические издержки и поддержать стабильность цен на внутреннем рынке в период высокого спроса.

По данным Минторговли, индекс цен на продукты за неделю вырос на 0,4%, в основном из-за подорожания говядины и овощей. В то же время наблюдается снижение цен на рис, яйца, гречку и рожки. В связи с ростом цен на говядину с начала года на 11,9%, принято решение временно запретить вывоз крупного рогатого скота сроком на три месяца.

Минсельхоз сообщил, что уже заключены контракты на поставку 25,6 тысячи тонн ранних овощей, а в южных регионах ожидается богатый урожай. Только в Туркестанской области уже собрано более 17 тысяч тонн капусты, часть из которой экспортирована. Также начались поставки по форвардным контрактам в Жетысу, Алматинскую и Кызылординскую области.

Комплексные меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности и доступности базовых продуктов для населения.