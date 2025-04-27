Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в четвертый круг грунтового турнира серии ATP 1000 в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В третьем круге турнира казахстанец обыграл седьмую ракетку мира Андрея Рублёва со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Александр стал лишь вторым игроком с момента создания турнира в 2002 году, которому удалось обыграть действующего чемпиона в мужском одиночном разряде в стартовом матче, после португальца Луиса Орны (2004).

В четвертом раунде "Мастерса" соперником Бублика будет чех Якуб Меншик или американец Бен Шелтон.