В Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло 27 апреля в 18:13 по местному времени. По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентр находился на глубине 58 километров.