  • 28 Апреля, 00:33
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло в Каспийском море

Эпицентр находился на глубине 58 километров.

Вчера, 22:52
АВТОР
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seismology.az Вчера, 22:52
Вчера, 22:52
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Фото: seismology.az

В Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло 27 апреля в 18:13 по местному времени. По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентр находился на глубине 58 километров.

 

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