В Северном Казахстане продолжают бороться с паводками. В акимате области поделились эпичным видео: на кадрах водолазы помогают укреплять дамбу в селе Тепличном, передаёт BaigeNews.kz.

"На дамбе работают даже водолазы: они обнаруживают протечки под сооружением и оперативно их устраняют", — говорится в подписи к видео.

Между тем, в акимате сообщили, что рост уровня воды прекратился.

"По состоянию на 14:00 уровень воды на реке Есиль в Петропавловске: 1179 см. За последние два часа 0 см. Рост прекратился", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в зонах риска в СКО — сёла Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка. В Тепличном четвёртый день без перерывов идут противопаводковые мероприятия. Основные силы сосредоточены на укреплении дамбы и предотвращении возможных последствий паводка. Ранее из села спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. В селе Прибрежное для жителей организовали переправу на лодках. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.

В регионе подготовили эвакуационные пункты на случай ухудшения ситуации.