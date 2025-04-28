  • 28 Апреля, 23:48
  • BAIGENEWS

Милад Карими завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в Каире

На этот раз у спортсмена отличный результат в упражнениях на перекладине.

Сегодня, 22:16
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: НОК РК

Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл второй финал на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передаёт BaigeNews.kz.

Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла.

Второе место занял Мариос Георгиу (Кипр) - 14,066. Третье осталось за Ноэ Сейферт (Швейцария) - 13,866.

Ранее Карими стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачёте Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоёванных на ЭКМ.

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