Милад Карими завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в Каире
На этот раз у спортсмена отличный результат в упражнениях на перекладине.
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
184Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл второй финал на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передаёт BaigeNews.kz.
Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла.
Второе место занял Мариос Георгиу (Кипр) - 14,066. Третье осталось за Ноэ Сейферт (Швейцария) - 13,866.
Ранее Карими стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачёте Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоёванных на ЭКМ.