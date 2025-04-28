С 29 апреля по 30 августа в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Молдагалиева — от улицы Е-41 до Е-32 (Айтеке би), передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с началом строительства дороги, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На время проведения работ движение будет перенаправлено по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в движении и следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности.