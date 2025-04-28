  • 28 Апреля, 23:49
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Одну из улиц перекроют в Астане до конца августа

Жителей просят следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности.

Сегодня, 22:51
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
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Фото: baigenews.kz

С 29 апреля по 30 августа в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Молдагалиева — от улицы Е-41 до Е-32 (Айтеке би), передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с началом строительства дороги, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На время проведения работ движение будет перенаправлено по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам. 

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в движении и следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности.

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