Одну из улиц перекроют в Астане до конца августа
Жителей просят следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности.
Сегодня, 22:51
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Сегодня, 22:51Сегодня, 22:51
127Фото: baigenews.kz
С 29 апреля по 30 августа в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Молдагалиева — от улицы Е-41 до Е-32 (Айтеке би), передаёт BaigeNews.kz.
Это связано с началом строительства дороги, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
На время проведения работ движение будет перенаправлено по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в движении и следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности.