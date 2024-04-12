Петропавловск остался без воды: аким обратился к горожанам

За ограничение подачи питьевой воды в Петропавловске извинился аким города Серик Мухамедиев, передаёт BaigeNews.kz.

В городе на насосной станции произошло аварийное отключение электроэнергии, что повлекло отключение водоснабжения. Подачу воды обещали восстановить в короткие сроки, но коммунальная авария всё ещё не ликвидирована.

"Уважаемые горожане! Я приношу свои извинения за предоставленные неудобства. СКРЭК планировала восстановить электроснабжение в течение четырёх часов. Уже 10 часов бригады работают. Но направляющиеся ледяные массы в сторону насосной усложняют процесс, природная стихия берёт свое, такого не было никогда. Повреждены ещё четыре опоры. Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь", – сказал аким Петропавловска в видеообращении к горожанам.

Он заверил, что все силы и средства направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию, чтобы восстановить подачу воды в дома горожан.

"Сейчас осуществляется подвоз во дворы и социальные объекты. По мере набора воды жителями дислокация машин может меняться, по вопросам точек можете обращаться в диспетчерскую службу ТОО "Кызылжар Су". Воды достаточно, цистерны большие – от 10 до 20 тонн. Машин тоже достаточно! Самое главное – не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальным источникам", – отметил Серик Мухамедиев.

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Торговые сети Петропавловска закупили дополнительные объёмы бутилированной воды, чтобы удовлетворить возросший спрос горожан, сообщало министерство торговли и интеграции РК. Продукцию доставят в срочном порядке из Астаны и Кокшетау.