Авария на насосной станции в Петропавловске: жителям развозят воду

Более 50 автомобилей развозят воду жителям Петропавловска, оставшихся без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции первого подъема ТОО "Кызылжар су", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли интеграции РК.

"Торговые сети Петропавловска закупили дополнительные объемы бутилированной воды: из Астаны и Кокшетау в супермаркеты "Магнум" отправлены 16 фур по 5 л., в супермаркеты "Aimer" - 4200 шт бутилированной воды. Также 200 бутылок по 5 л. и 60 паллетов с бутилированной водой отправлены на склады торговой сети "Северный", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, на насосной станции Петропавловска произошло аварийное отключение электроэнергии. Также стало изветно, что школьники Петропавловска, учащиеся во вторую смену, из-за отключения водоснабжения переведены на дистанционный формат обучения.