На насосной станции Петропавловска произошло аварийное отключение электроэнергии

Горожане начали активно закупаться бутылями с питьевой водой, а у водоматов появились очереди. Однако в "Қызылжар су" успокоили граждан, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Утро в Петропавловске началось с сообщений о том, что большая вода подошла к границам областного центра. Но подтопления жилых домов в городе не зафиксировано.

Чуть позже в кранах петропавловцев пропала вода. В домовых чатах распространяется и информация о том, что на насосной рухнули опоры. Поэтому на Петропавловском водоузле произошла просадка по электроэнергии. В связи с этим и произошло отключение насосов.

"Сейчас электричество восстановлено, подача воды будет восстановлена в течение двух часов. Дадим техническую воду в туалеты. Когда водоснабжение будет восстановлено сообщим отдельно", - рассылается сообщение среди горожан.

Жители областного центра запасаются питьевой водой, скупая её в магазинах и на водоматах.

"В любом случае надо перестраховаться. В пару магазинов сходила, воды уже нет. Надеюсь, восстановят. А то паводок близко. Лишь бы насосная выдержала", - говорит горожанка Лидия.

ТОО "Қызылжар су" дал официальный комментарий произошедшему.

"Уважаемы жители! 12.04.2024 произошло аварийное отключение электроэнергии на Насосной станции 1-го подъёма. Идут восстановительные работы по подаче электроэнергии силами АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания". Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. Подвоз воды будет организован во все социальные объекты города", - написали в социальной сети предприятия.

Также стало изветно, что школьники Петропавловска, учащиеся во вторую смену, из-за отключения водоснабжения переведены на дистанционный формат обучения.