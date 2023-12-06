Петицию против бытового насилия учтут при работе госорганов - Аида Балаева

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева высказалась относительно петиции против бытового насилия, которая набрала порядка 150 тысяч подписей, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает в апреле 2024 года. Согласно закону "Об общественном контроле" относительно данной петиции действительно не будут применяться описанные процедуры. Однако, для государства очень важен любой голос, и мы прислушиваемся ко мнению общественности. Тем более, когда это касается здоровья и жизни людей. Такое волеизъявление казахстанцев на болезненную тему нельзя обойти стороной. Об этой петиции уже высказались руководители многих государственных органов", - сказала Аида Балаева.

Также глава ведомства остановилась на работе, проводимой по части семейно-бытового насилия.

"Сегодня на уровне Правительства проведены соответствующие обсуждения, на Координационном совете Генеральной прокуратуры также были обсуждены меры по противодействию домашнему насилию, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК разрабатывает Комплексный план по данной тематике", - добавила она.

По её словам, петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. "И мы находимся на постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения", - заключила министр.

Ранее сообщалось, казахстанцам нужно создать новую петицию против бытового насилия.