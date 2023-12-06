Казахстанцам нужно создать новую петицию против бытового насилия - Минюст

Петиция против бытового насилия, которая набрала более 150 тысяч подписей, не будет рассмотрена Минюстом РК. Такое заявление сделал министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава Минюста, согласно закону, петицию необходимо создать на официальной платформе. Только в этом случае правительство сможет её рассмотреть.

"Закон (о петициях - прим.редакции) принят, и платформа в ближайшее время будет запущена. Вопрос по срокам нужно адресовать уполномоченным органам", - сказал министр в кулуарах мажилиса.

Журналисты уточнили у министра о том, можно ли сделать для петиции против бытового насилия исключение в связи с общественным резонансом.

"Я сам знаю, что петиция набрала определённое количество голосов. Но она сделана не на базе новой, и, в соответствии, с принятым законом действие противоречит", - пояснил Азамат Ескарев.

Он также добавил для того, чтобы петиция была рассмотрена её нужно создать на базе новой платформы, и граждане должны вновь её подписать.

"Мы живем в правовом государстве. Я считаю, что нужно руководствоваться законом. Он принят. На его базе разрабатывается новая онлайн-платформа, на новой платформе нужно подготовить петицию", - заключил министр.

Напомним, что петиция была подписана казахстанцами после резонансного убийства жены экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

О преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева предложила принять дополнительные меры по профилактике бытового насилия.