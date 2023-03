Песня Димаша прозвучала на американском радио

Фото: dimashnews.com

В марте композиция Димаша Кудайбергена "Zhalyn" впервые прозвучала на популярном радио Сиэтла Channel R Radio. Это уже пятая композиция казахстанского исполнителя, которая звучит в эфире американской радиостанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.

Трансляция песни Димаша на казахском языке на американском радио стала возможной благодаря всем поклонникам его творчества, которые ежедневно запрашивали песню в эфире радиостанции. Ранее на Channel R уже звучали такие песни Димаша, как Fly Away, Be with me, Golden и Screaming.

Радиостанция Channel R в Сиэтле создана в феврале 2020 года. В эфире радио круглосуточно играет смесь современных хитов и самых любимых песен слушателей. Здесь можно услышать лучшее из всех жанров — от поп-музыки до R&B, рока, рэпа и электронной музыки.

Основной принцип работы Channel R — транслировать то, что нравится слушателям, поэтому радио еженедельно проводит голосование среди слушателей для выявления интересов поклонников различной музыки.

Напомним, в марте прошлого года Channel R впервые включило композицию Димаша Кудайбергена "Fly Away" в список номинантов для еженедельного голосования в чарте ChannelRSongOfTheWeek.

По итогам недели, благодаря активному голосованию Dears, "Fly Away" заняла первое место.