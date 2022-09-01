Песков заявил, что после реформ отношения России и Казахстана не испортятся

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высоко оценивает уровень отношений между двумя государствами и надеется, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Кommersant.ru.

По его словам, анонсированные политические реформы в республике не испортят двусторонних отношений.

"Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей и уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством",— сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь, объявленные руководством Казахстана политические реформы не изменят отношения между государствами.