Пешком по радиации: жители Усть-Каменогорска не подозревают, где могут облучиться

К решению многолетней проблемы Усть-Каменогорска, известного своей непростой экологической обстановкой, вероятно, удалось приблизиться правозащитнику Алексею Божкову. Мужчина через суд определил, кто займется удалением радиоактивных пятен в городе, которые постоянно несут угрозу здоровью жителей. Причем сделал это правозащитник в одиночку, сообщает ВaigeNews.kz.

К истории вопроса

Радиоактивные пятна в Усть-Каменогорске остались как последствия деятельности фабрики "Калбаолово". В 50-х годах прошлого столетия предприятие занималось исследованиями для атомной промышленности. Об утилизации отходов в те годы никто особо не беспокоился – их просто складировали неподалеку. После ликвидации самой фабрики про опасное наследство от нее тоже долго не вспоминали, более того – на месте, где находилась фабрика, построили жилые дома, а грунт, которым присыпали руду, развезли по всему городу.

Первая информация об аномальных пятнах стала известна в 1989 году, когда в Усть-Каменогорске провели первые радиоэкологические исследования, тогда и были обнаружены 80 пятен, причем – в жилой зоне. Как выяснилось позже, грунт, оставшийся после фабрики, использовали даже в строительстве жилых домов и учреждений, на огородах, в парках и других местах общественных местах.

Понимая опасность радиоактивного наследия, пятна начали удалять. Экологи говорят, что наиболее активно работа по изъятию и радиоактивного материала проводилась1991-1992 годы, а после прекратилась – закончилось финансирование. На тот момент удалось убрать и перезахоронить больше половины – 60% имеющихся пятен. Самым, пожалуй, впечатляющим примером было закрытие целого поселка, расположенного в промышленной части города. Здесь "фонили" все строения и участки возле них. История поселка Примыкание закончилась в 1992 году.

Опасность в виде повышенного радиоактивного фона была обнаружена в городской музыкальной школе. Оказалось, что опасным был цементный раствор, используемый при строительстве здания. В местном политехническом колледже земля под сценой актового зала тоже содержала радиоактивные отходы. Почва под городской поликлиникой №2, и участок в городском парке, прямо между двумя детскими аттракционами, были в тревожном списке.

Ликвидация пятен продолжилась в 2006 году. К этому времени было выявлено и нанесено на карты 204 пятна. Чтобы собрать зараженную землю, транспортировать на могильник так, чтобы аномалии не могли нанести вред среде и людям, в те годы требовалось 892 миллиона тенге.

Сегодня, как сообщили в ТОО "Экосервис-С" - единственного в регионе предприятия, которое занимается утилизацией радиоактивных отходов, эту сумму необходимо увеличивать не менее, чем на 7% за каждый год.

Вместе с тем, по словам специалистов предприятия на данный момент проблема не потеряла актуальности. 90% радиоактивных пятен по-прежнему находятся в грунте, остальные – в зданиях и материалах.

Считается, что на сегодня самое большое радиоактивное пятно расположено в студгородке - возле местного технического университета – ВКТУ им.Серикбаева. Оно растянулось на 700 метров, заняв площадь в 8 гектаров. Важно, что здесь расположен и другой вуз, остановки, дома, студенческие общежития, заправки и даже прогулочная зона.

Опасность представляет сам грунт, в котором обнаружены торий-232, уран-238 и их дочерние продукты распада. Дозиметр на этой территории показывает излучение, превышающее норму в 18 микрорентген почти в 11-12 раз: более 200 микрорентген в час, а если чуть копнуть, то уже 1000. Усугубляется ситуация и тем, что на загрязненной территории проведены коммуникации водоканала, теплосетей, других предприятий.

Кстати, пару лет назад именно здесь тепловики ремонтировали теплотрассу и вскрыли один из таких могильников. Рабочие были, естественно, без специальной защиты, но работы продолжили, иначе без горячей воды и отопления остался бы целый микрорайон.

Но проблема не только в этом. До сих пор, как сообщили в ТОО "Экосервис-С", не проводилось исследований по определению радиационной нагрузки на людей.

Цена вопроса

Аномалии ликвидируют. Но в ТОО "Экосерис-С" говорят, что - медленно. Только за последние годы было убрано около 600 кубометров зараженной земли. Складируют ее в специальных могильниках. Сначала грунт принимали в АО "Ульбинский металлургический завод", позже - свозили на могильник в Курчатове, неподалеку от Семипалатинского ядерного испытательного полигона, одно время даже - на юг Казахстана, где тоже созданы условия для хранения отходов такого вида.

Всего передано 930 кубометров радиоактивных отходов. Известно, что в 2020 году на эти цели было выделено более 97 миллионов тенге, годом ранее - 48, 2 миллиона тенге. Сколько средств было заложено на эти цели в последние годы, никто ответить не смог.

Ликвидация пятен, как и подготовка места, само извлечение зараженного грунта, транспортировка и утилизация – дело дорогое. На утилизацию одного кубического метра отходов в среднем уходит около 1 миллиона тенге.

Но проблема не только в этом. Данные о месторасположении аномалий устарели. Их надо обновлять, но пока об этом даже речь не идет.

Когда один в поле воин

Понимая, что полностью решить многолетнюю проблему не получится, правозащитник из Усть-Каменогорска Алексей Божков подумал, что жителям нужно как минимум знать, где находятся опасные зоны.

"И тут выяснилось, что за них, по сути, никто не отвечает. Сначала я обратил внимание, что эта территории никак не отмечены – ни ленточкой, ни ограждением. Люди каждый день проходят мимо и не подозревают, что это опасно. Я обратился в департамент экологии области, оказалось, что, как ни странно, он не имеет к этому отношения. Отписки меня не устраивали, я решил докопаться до сути, и в конце концов найти ответственного и оградить опасные зоны", - говорит правозащитник Алексей Божков.

На это у Божкова ушло два года судебных разбирательств, причем дело дошло даже до Верховного суда. Ответчиками по этому делу кроме департамента экологии выступали и многие другие структуры.

И вот, сославшись на статью 143 пункт 3 Экологического кодекса, суд определил, что именно акимат Усть-Каменогорска в ответе за ликвидацию аномалий. Именно он обязан привлечь к работе все необходимые госструктуры более того, обнародовать сведения из кадастра радиоактивных аномалий и источников ионизирующего излучения, сняв гриф секретности, установить знаки радиационной безопасности там, где это необходимо.

"Необходимо окончательно утвердить бюджет на 2024 год. Только после этого можно будет предоставить данные о планируемых экологических мероприятиях", - сообщили в акимате.

Сам же Алексей Божков утверждает, что пока не видит, чтобы решение суда начали исполнять. Говорит, принципиально важно, чтобы опасные места были обозначены.

По официальным данным, в Усть-Каменогорске на сегодняшний день осталось чуть более десятка таких опасных мест. Экологи посчитали, что для того, чтобы полностью их ликвидировать, потребуется 1 миллиард тенге.

Фото: "Экосерис-С".