Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае

Новый авиамаршрут из Казахстана в Индию откроют в мае. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

"Впервые в истории открывается новый авиамаршрут Шымкент – Дели – Шымкент. Рейсы будут выполняться авиаперевозчиком Fly Arystan c 22 мая с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушном судне типа Airbus-320", - сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что увеличение авиасообщения между Казахстаном и Индией будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.