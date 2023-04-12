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Сегодня, 21:17
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Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае
Новый авиамаршрут из Казахстана в Индию откроют в мае. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.
"Впервые в истории открывается новый авиамаршрут Шымкент – Дели – Шымкент. Рейсы будут выполняться авиаперевозчиком Fly Arystan c 22 мая с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушном судне типа Airbus-320", - сообщили в комитете.
В ведомстве отметили, что увеличение авиасообщения между Казахстаном и Индией будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.
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