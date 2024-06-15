Первый матч Евро-2024 завершился со счетом 5:1

В Мюнхене, на стадионе "Альянц-Арена", состоялся первый матч чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Германии играла с командой Шотландии, передает BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Германия одержала победу со счетом 5:1. Голы у немцев забили Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68-я) и Эмре Джан (90+3). Шотландцам на 87-й минуте "помог" Антонио Рюдигер, отправивший мяч в свои ворота. С 44-й минуты сборная Шотландии играла вдесятером: прямую красную карточку получил Райан Портеус.

Напомним, также в группе А с Германией и Шотландией выступят сборные Венгрии и Швейцарии — они сыграют между собой 15 июня. Матч начнется в 18:00 по астанинскому времени.