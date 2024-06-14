Евро-2024: где и когда смотреть чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

В Казахстане Евро покажут каналы "Qazaqstan" и "Qazsport".

Расписание Евро-2024

14 июня, пятница

23:55. Группа А. Германия — Шотландия (Qazsport)

15 июня, суббота

18:00. Группа А. Венгрия — Швейцария (Qazsport)

21:00. Группа В. Испания — Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)

23:55. Группа В. Италия — Албания (Qazsport)

16 июня, воскресенье

18:00. Группа D. Польша — Нидерланды (Qazsport)

21:00. Группа C. Словения — Дания (Qazsport)

23:55. Группа C. Сербия — Англия (Qazaqstan и Qazsport)

17 июня, понедельник

18:00. Группа E. Румыния — Украина (Qazsport)

21:00. Группа E. Бельгия — Словакия (Qazsport)

23:55. Группа D. Австрия — Франция (Qazsport)

18 июня, вторник

21:00. Группа F. Турция — Грузия (Qazsport)

23:55. Группа F. Португалия — Чехия (Qazsport)

19 июня, среда

18:00. Группа B. Хорватия — Албания (Qazsport)

21:00. Группа A. Германия — Венгрия (Qazsport)

23:55. Группа A. Шотландия — Швейцария (Qazsport)

20 июня, четверг

18:00. Группа C. Словения — Сербия (Qazsport)

21:00. Группа C. Дания — Англия (Qazsport)

23:55. Группа B. Испания — Италия (Qazsport)

21 июня, пятница

18:00. Группа E. Словакия — Украина (Qazsport)

21:00. Группа D. Польша — Австрия (Qazsport)

23:55. Группа D. Нидерланды — Франция (Qazsport)

22 июня, суббота

18:00. Группа F. Грузия — Чехия (Qazsport)

21:00. Группа F. Турция — Португалия (Qazsport)

23:55. Группа E. Бельгия — Румыния (Qazsport)

23 июня, воскресенье

23:55. Группа A. Швейцария — Германия (Qazsport)

23:55. Группа А. Шотландия — Венгрия (Qazsport)

24 июня, понедельник

23:55. Группа B. Албания — Испания

23:55. Группа B. Хорватия — Италия

25 июня, вторник

21:00. Группа D. Нидерланды — Австрия

21:00. Группа D. Франция — Польша

23:55. Группа C. Англия — Словения

23:55. Группа C. Дания — Сербия

26 июня, среда

21:00. Группа E. Словакия — Румыния

21:00. Группа E. Украина — Бельгия

23:55. Группа F. Грузия — Португалия

23:55. Группа F. Чехия — Турция

1/8 финала

29 июня, суббота

21:00. Матч 38. 2 место группы А — 2 место группы В

23:55. Матч 37. 1 место группы А — 2 место группы C

30 июня, воскресенье

21:00. Матч 40. 1 место группы C — 3 место группы D/E/F

23:55. Матч 39. 1 место группы B — 2 место группы A/D/E/F

1 июля, понедельник

21:00. Матч 42. 2 место группы D — 2 место группы E

23:55. Матч 41. 1 место группы F — 3 место группы A/B/C

2 июля, вторник

21:00. Матч 43. 1 место группы E — 2 место группы A/B/C/D

23:55. Матч 44. 1 место группы D — 2 место группы F

¼ финала

5 июля, пятница

21:00. Матч 45. Победитель матча 39 — Победитель матча 37

23:55. Матч 46. Победитель матча 41 — Победитель матча 42

6 июля, суббота

21:00. Матч 47. Победитель матча 40 — Победитель матча 38

23:55. Матч 48. Победитель матча 43 — Победитель матча 44

½ финала

9 июля, вторник

21:00. Матч 49. Победитель матча 45 — Победитель матча 46

23:55. Матч 50. Победитель матча 47 — Победитель матча 48

Финал

14 июля, воскресенье

23:55. Матч 51. Победитель матча 49 — Победитель матча 50