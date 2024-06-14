Евро-2024: где и когда смотреть чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.
В Казахстане Евро покажут каналы "Qazaqstan" и "Qazsport".
Расписание Евро-2024
14 июня, пятница
23:55. Группа А. Германия — Шотландия (Qazsport)
15 июня, суббота
18:00. Группа А. Венгрия — Швейцария (Qazsport)
21:00. Группа В. Испания — Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)
23:55. Группа В. Италия — Албания (Qazsport)
16 июня, воскресенье
18:00. Группа D. Польша — Нидерланды (Qazsport)
21:00. Группа C. Словения — Дания (Qazsport)
23:55. Группа C. Сербия — Англия (Qazaqstan и Qazsport)
17 июня, понедельник
18:00. Группа E. Румыния — Украина (Qazsport)
21:00. Группа E. Бельгия — Словакия (Qazsport)
23:55. Группа D. Австрия — Франция (Qazsport)
18 июня, вторник
21:00. Группа F. Турция — Грузия (Qazsport)
23:55. Группа F. Португалия — Чехия (Qazsport)
19 июня, среда
18:00. Группа B. Хорватия — Албания (Qazsport)
21:00. Группа A. Германия — Венгрия (Qazsport)
23:55. Группа A. Шотландия — Швейцария (Qazsport)
20 июня, четверг
18:00. Группа C. Словения — Сербия (Qazsport)
21:00. Группа C. Дания — Англия (Qazsport)
23:55. Группа B. Испания — Италия (Qazsport)
21 июня, пятница
18:00. Группа E. Словакия — Украина (Qazsport)
21:00. Группа D. Польша — Австрия (Qazsport)
23:55. Группа D. Нидерланды — Франция (Qazsport)
22 июня, суббота
18:00. Группа F. Грузия — Чехия (Qazsport)
21:00. Группа F. Турция — Португалия (Qazsport)
23:55. Группа E. Бельгия — Румыния (Qazsport)
23 июня, воскресенье
23:55. Группа A. Швейцария — Германия (Qazsport)
23:55. Группа А. Шотландия — Венгрия (Qazsport)
24 июня, понедельник
23:55. Группа B. Албания — Испания
23:55. Группа B. Хорватия — Италия
25 июня, вторник
21:00. Группа D. Нидерланды — Австрия
21:00. Группа D. Франция — Польша
23:55. Группа C. Англия — Словения
23:55. Группа C. Дания — Сербия
26 июня, среда
21:00. Группа E. Словакия — Румыния
21:00. Группа E. Украина — Бельгия
23:55. Группа F. Грузия — Португалия
23:55. Группа F. Чехия — Турция
1/8 финала
29 июня, суббота
21:00. Матч 38. 2 место группы А — 2 место группы В
23:55. Матч 37. 1 место группы А — 2 место группы C
30 июня, воскресенье
21:00. Матч 40. 1 место группы C — 3 место группы D/E/F
23:55. Матч 39. 1 место группы B — 2 место группы A/D/E/F
1 июля, понедельник
21:00. Матч 42. 2 место группы D — 2 место группы E
23:55. Матч 41. 1 место группы F — 3 место группы A/B/C
2 июля, вторник
21:00. Матч 43. 1 место группы E — 2 место группы A/B/C/D
23:55. Матч 44. 1 место группы D — 2 место группы F
¼ финала
5 июля, пятница
21:00. Матч 45. Победитель матча 39 — Победитель матча 37
23:55. Матч 46. Победитель матча 41 — Победитель матча 42
6 июля, суббота
21:00. Матч 47. Победитель матча 40 — Победитель матча 38
23:55. Матч 48. Победитель матча 43 — Победитель матча 44
½ финала
9 июля, вторник
21:00. Матч 49. Победитель матча 45 — Победитель матча 46
23:55. Матч 50. Победитель матча 47 — Победитель матча 48
Финал
14 июля, воскресенье
23:55. Матч 51. Победитель матча 49 — Победитель матча 50
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