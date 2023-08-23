  • 23 Августа, 17:17
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Первый газ из новых месторождений планируется получить до конца 2023 года

Сегодня, 15:44
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inform.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: inform.kz

Меры по увеличению производства сжиженного нефтяного газа для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Было отмечено, что в республике ежегодно растет потребление газа, в частности, по итогам прошлого года этот показатель составил 1,8 миллиона тонн. Порядка 65% этого объема ушло на автотранспорт, 25% – на промышленные предприятия, 10% – на нужды населения и другие направления. Прогнозируемое потребление газа за 2023 год составит 1,9 миллиона тонн.

Для покрытия растущих потребностей ведется разработка ряда новых перспективных месторождений, первый газ из которых планируется получить уже до конца текущего года. 

Премьер подчеркнул важность постоянного мониторинга ситуации на рынке топлива и своевременного запуска планируемых проектов для бесперебойного обеспечения граждан, промышленных предприятий и социальных учреждений. 

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