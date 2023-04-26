Первый частный полёт на Луну провалился: разработчики сообщили о неудаче

"Связь пропала, поэтому мы вынуждены предположить, что нам не удалось совершить посадку на поверхность Луны", — заявил исполнительный директор iSpace Такеши Хакамада, пока инженеры в Токио пытались восстановить связь. Теперь они пытаются выяснить, что же пошло не так.

Компания iSpace, базирующаяся в Токио, надеялась, что посадочный модуль выпустит исследовательский вездеход и робота размером с теннисный мяч, разработанного производителем игрушек. Однако связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R пропала за несколько минут до того, как он должен был приземлиться, BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС .

По словам Хакамады, космический корабль был запущен с мыса Канаверал во Флориде на ракете SpaceX в декабре 2022 года и выполнил восемь из десяти задач космической миссии, результаты которых послужат для подготовки следующей попытки iSpace высадить лунный модуль. Она запланирована на 2024 год. Корабль для неё уже строится.

Если бы посадка модуля Hakuto-R оказалась успешной, то космическая программа Японии получила бы дополнительный стимул. В последнее время её преследовали неудачи, при том, что у страны большие амбиции по созданию собственных космических технологий, включая отправку японского космонавта на Луну к концу этого десятилетия.