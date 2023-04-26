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iSpace Сегодня, 08:20
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Сегодня, 08:20
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Фото: iSpace

Первый частный полёт на Луну провалился: разработчики сообщили о неудаче

Компания iSpace, базирующаяся в Токио, надеялась, что посадочный модуль выпустит исследовательский вездеход и робота размером с теннисный мяч, разработанного производителем игрушек. Однако связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R пропала за несколько минут до того, как он должен был приземлиться, BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Связь пропала, поэтому мы вынуждены предположить, что нам не удалось совершить посадку на поверхность Луны", — заявил исполнительный директор iSpace Такеши Хакамада, пока инженеры в Токио пытались восстановить связь. Теперь они пытаются выяснить, что же пошло не так.

По словам Хакамады, космический корабль был запущен с мыса Канаверал во Флориде на ракете SpaceX в декабре 2022 года и выполнил восемь из десяти задач космической миссии, результаты которых послужат для подготовки следующей попытки iSpace высадить лунный модуль. Она запланирована на 2024 год. Корабль для неё уже строится.

Если бы посадка модуля Hakuto-R оказалась успешной, то космическая программа Японии получила бы дополнительный стимул. В последнее время её преследовали неудачи, при том, что у страны большие амбиции по созданию собственных космических технологий, включая отправку японского космонавта на Луну к концу этого десятилетия.

На сегодняшний день только США, СССР и Китай совершили мягкие посадки космических кораблей на поверхность Луны, их программы финансировались государством. Попытки Индии и частной компании из Израиля потерпели неудачи.

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Сегодня, 08:20
434
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