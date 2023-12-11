Первые морозы: в семи городах Казахстана произошли аварии на ТЭЦ и теплосетях

С наступлением морозов в ряде регионов Казахстана зафиксированы технологические нарушения на ТЭЦ и тепловых сетях. В Минэнерго прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"К компетенции министерства энергетики относятся ТЭЦ, электростанции и электрические сети. Из числа произошедших нарушений, к ведению МЭ РК относятся технологические нарушения на ТЭЦ Риддера и Экибастуза. В настоящее время по указанным ТЭЦ температурный режим восстановлен в полном объёме", - заявили в ведомстве.

В Экибастузе 10 декабря в 1:10 произошло затопление багерной насосной водогрейной части ТЭЦ. Котлы перевели на сжигание мазута. В работе сейчас семь котлов на угле, работоспособность багерной насосной восстановлена. По данным Минэнерго, температурный режим соблюдается (по факту 88/55 градусов, по графику 95/74 градусов).



В Риддере в тот же день в 13:50 на ТЭЦ произошло повреждение электрического кабеля, питавшего механизмы котла №2. На время производства переключений в электрических схемах котёл перевели на сжигание мазута. В 18:00 после устранения дефекта перевели снова на сжигание угля с восстановлением параметров. Температурный режим соблюдается.

Также в минувшие выходные зафиксировано технологическое нарушение на ГРЭС-1 в Темиртау. 10 декабря в 12:50 произошло затопление багерной насосной. В результате котел был переведён на сжигание мазута. Произведена откачка воды, выполняется замена насосных агрегатов. В Минэнерго заверили, что температурный режим соблюдается (по факту 88/74 градуса, по графику 85/64 градуса).

"Министерство энергетики мониторит ситуацию и находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросу работы энергообъектов в регионах страны", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, аварии произошли на объектах тепловых сетей.



7 декабря в 21:45 в Степногорске повреждение получила тепломагистраль диаметром 600 мм на пересечении улиц Славского и Целиноградской. В результате произошло отключение теплоснабжения в трёх микрорайонах (98 домов, порядка 7 000 абонентов). 8 декабря в 8:10 сварочные работы завершены, в тот же день большинство абонентов было включено. 9 декабря оставались четыре дома с частично нарушенным теплоснабжением, а 10 декабря в 19:00 восстановлено теплоснабжение в полном объёме.



В Балхаше 9 декабря в 22:55 произошло повреждение трубопровода тепловой сети диаметром 630 мм по улицам Абая и Абдугалиева. Снижение параметров отмечено по 45 домам. 10 декабря в 5:00 ремонт завершён.



В Актау 10 декабря в 9:00 в микрорайоне 11а оказалась повреждена теплосеть диаметром 800 мм. Под ограничением теплоснабжения находились 265 домов с 26 539 квартирами. Произведена замена 11 метров трубопровода. В 1:00 11 декабря ремонтные работы завершены, проводится заполнение трубопровода. Пока подключено 120 домов из 265. Работа продолжается.



В Кокшетау вблизи дома 82 по улице Сатпаева произошёл порыв трубопровода теплосети диаметром 700 мм. Без теплоснабжения 37 домов и пять прочих объектов. Ремонтные работы закончены, теплоснабжение восстановлено.