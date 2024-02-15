Первую камеру SOVA установили в Астане: где и какие нарушения она фиксирует

В Астане в тестовом режиме работает первая камера SOVA. Она может фиксировать более 20 видов нарушений ПДД, в том числе неправильную стоянку и остановку транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

SOVA - камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует. Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в тёмное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова.

Информация поступает на интеллектуальную платформу, которая обрабатывает её с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Полученные сведения автоматически будут передаваться в правоохранительные органы.

Первую камеру фотовидеофиксации SOVA установили на парковочной зоне по проспекту Кабанбай батыра. Если нововведение получит одобрение городских властей, подобные камеры появятся на самых загруженных участках коммунальных парковок столицы.

"Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может на продолжительное время заблокировать движение целого потока. Выявление нарушений в онлайн-режиме позволяет снизить количество неправомерных остановок или стоянок транспортных средств и увеличить пропускную способность на улицах города", - отметил директор "Парковочного пространства Астаны" Чингиз Досыбаев.

Кроме того, камера SOVA контролирует состояние дорожных знаков, собирает статистическую информацию о загруженности городских улиц и парковочного пространства.

Камеры видят цифровую модель улицы и выявляют нарушения, даже если отдельные части автомобиля временно скрыты другими объектами.

За техническим состоянием камер фотовидеофиксации будут следить специалисты компании "Парковочное пространство Астаны".