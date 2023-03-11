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рixabay Сегодня, 05:33
176
Сегодня, 05:33
176
Фото: рixabay

Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном

В Рудном учительница не отпустила первоклассницу в туалет и девочка справила нужду в штаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Мама девочки рассказала, что 9 марта ей позвонила классный руководитель и попросила забрать дочь из школы.

"За 7 минут до конца первого урока, как сказала учительница, моя дочь попросилась в туалет. Дочка сказала, что у нее болит живот. Учитель ответила: "Нет. 7 минут потерпишь". Ребенок не дотерпел, и справил нужду в штаны. Учитель позвонила и сказала: "Забирайте ее". За девочкой пошла в школу старшая сестра. Поскольку я с высокой температурой находилась дома. После увиденного я стала настаивать на встрече с директором. Я считаю, что были нарушены конституционные права моего ребенка. Я предупредила, что, если не будут приняты меры со стороны отдела образования, я буду обращаться в прокуратуру. Она унизила её. Это буллинг со стороны учителя. Это не первый инцидент с учителем. Она обращается к ребенку исключительно по фамилии, все одноклассники зовут её исключительно по фамилии, даже вне стен школы. Они уверены, что это ее имя", — рассказала Любовь Миронова.

Женщина говорит, учитель принесла извинения.

"Я их не принимаю. Ребенок отказывается идти в школу, не хочет идти к психологу, к учителю. Категорически. Дочь получила психологическую травму. Из активной девочки она моментально превратилась в забитого ребенка", — отметила женщина.

Претензий к руководству школы у родительницы нет.

"Понятно, что они должны проводить какую-то профилактическую работу, чтобы исключать такие инциденты в школе. Директор принесла свои извинения. Конкретно претензия к учителю. У нее предвзятое отношение к ребенку изначально было. Что сыграло роль — не знаю. Может то, что дочка отстает по учебе. Потому что она младше своих сверстников, она самая младшая в классе. Ей, по сути, было рано идти в первый класс. Но руководство школы сказало, что не может принять нас в нулевой. Ребенку только на 1 сентября исполнилось 6 лет. Ребенок ментально не был готов к поступлению в первый класс. На что классная руководительница говорила, что это отговорки", — добавила родительница.

Руководитель отдела образования Темурхан Жайлибаев прокомментировал инцидент в рудненской школе.

"Работу провели с родителями на уровне директора школы. Была беседа. Мама девочки требует наказать учителя. Учитель написала заявление об увольнении. Она сказала, что раскаивается. Учитель-исследователь характеризуется, положительно. Многолетний стаж. Как так получилось сама не понимает. Учитель сказала "Она один раз сходила, потом второй раз попросилась, бывает, что дети не усидчивые. Не подумала, что такое произойдёт". Учитель сказала, что девочку потихоньку вывела из класса. Никто не понял из детей что произошло", — сказал руководитель отдела образования. 

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#дети #скандал #школа #учитель #Рудный
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:33
176
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