- До 700 тысяч тенге штрафа грозит за ложное банкротство казахстанцам 06:24 80
- Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном 05:33 176
- "Дерись с Шавкатом": фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC 04:00 309
- Подростка затянуло в грязь в Атырау 03:40 337
- Пациент выпал из окна больницы в Актау 02:19 515
- Рабочий разбился в шахте лифта столичного бизнес-центра 01:31 914
- Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители 00:37 369
- Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты 10.03.2023 431
- Проблемы шахтёров, объединение партий и претензии друг к другу. Важное из теледебатов 10.03.2023 424
- Подробности жуткого ДТП в Павлодаре: перелом костей лица получили две женщины 10.03.2023 462
- Теледебаты: за что призывают голосовать казахстанцев политические партии 10.03.2023 660
- Землетрясения ожидают в трёх регионах Казахстана 10.03.2023 540
- Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК 10.03.2023 464
- Что означает "утрата доверия" для госслужащего, объяснили эксперты 10.03.2023 463
- Права, за которые феминистки в Европе стали бороться в 19 веке, существовали в Жеты Жаргы 10.03.2023 506
- Блокпосты установили в горах близ Алматы 10.03.2023 488
- Обанкротится ли казахстанское здравоохранение, рассказали эксперты 10.03.2023 486
- Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году 10.03.2023 653
- В собственность КазНУ вернули два земельных участка 10.03.2023 651
- Казахстанцы всё меньше пользуются наличными - Нацбанк 10.03.2023 507
- Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года 10.03.2023 611
- Судья скончался на рабочем месте в Уральске 10.03.2023 622
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан 10.03.2023 677
- Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список" 10.03.2023 800
- Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане 10.03.2023 692
- Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора 10.03.2023 646
- Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы 10.03.2023 753
- За парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать 300 наблюдателей от ОБСЕ 10.03.2023 789
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 851
- В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах 10.03.2023 673
- Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ 10.03.2023 648
- Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека 10.03.2023 616
- Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих 10.03.2023 461
- Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД 10.03.2023 741
- Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция 10.03.2023 465
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1037
- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 10.03.2023 1055
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 10.03.2023 442
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 10.03.2023 629
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 702
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 10.03.2023 589
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 967
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 10.03.2023 550
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 10.03.2023 610
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 10.03.2023 709
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 594
- Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ 10.03.2023 599
- Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале 10.03.2023 499
- За пределами Казахстана откроют 77 избирательных участков в день парламентских выборов 10.03.2023 1267
- На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы 10.03.2023 502
- Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу 10.03.2023 958
- Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках 10.03.2023 751
- В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре 10.03.2023 707
- В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты 10.03.2023 541
- СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции 10.03.2023 742
- Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление 10.03.2023 637
- Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК 10.03.2023 504
- Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку 10.03.2023 585
- Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном 10.03.2023 445
- Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге 10.03.2023 805
- Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев 10.03.2023 574
- GGG официально отказался от титула чемпиона мира 10.03.2023 970
- Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау 10.03.2023 898
- В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя 10.03.2023 659
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году 10.03.2023 971
- Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову 10.03.2023 668
- В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации 10.03.2023 589
- Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет" 10.03.2023 632
- В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT 10.03.2023 881
- Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО 10.03.2023 842
- Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане 10.03.2023 757
- Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта 10.03.2023 662
- В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену 09.03.2023 766
- Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы 09.03.2023 756
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 2005
- "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании 09.03.2023 969
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 652
- Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса 09.03.2023 767
- Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан 09.03.2023 1330
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 715
Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном
В Рудном учительница не отпустила первоклассницу в туалет и девочка справила нужду в штаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
Мама девочки рассказала, что 9 марта ей позвонила классный руководитель и попросила забрать дочь из школы.
"За 7 минут до конца первого урока, как сказала учительница, моя дочь попросилась в туалет. Дочка сказала, что у нее болит живот. Учитель ответила: "Нет. 7 минут потерпишь". Ребенок не дотерпел, и справил нужду в штаны. Учитель позвонила и сказала: "Забирайте ее". За девочкой пошла в школу старшая сестра. Поскольку я с высокой температурой находилась дома. После увиденного я стала настаивать на встрече с директором. Я считаю, что были нарушены конституционные права моего ребенка. Я предупредила, что, если не будут приняты меры со стороны отдела образования, я буду обращаться в прокуратуру. Она унизила её. Это буллинг со стороны учителя. Это не первый инцидент с учителем. Она обращается к ребенку исключительно по фамилии, все одноклассники зовут её исключительно по фамилии, даже вне стен школы. Они уверены, что это ее имя", — рассказала Любовь Миронова.
Женщина говорит, учитель принесла извинения.
"Я их не принимаю. Ребенок отказывается идти в школу, не хочет идти к психологу, к учителю. Категорически. Дочь получила психологическую травму. Из активной девочки она моментально превратилась в забитого ребенка", — отметила женщина.
Претензий к руководству школы у родительницы нет.
"Понятно, что они должны проводить какую-то профилактическую работу, чтобы исключать такие инциденты в школе. Директор принесла свои извинения. Конкретно претензия к учителю. У нее предвзятое отношение к ребенку изначально было. Что сыграло роль — не знаю. Может то, что дочка отстает по учебе. Потому что она младше своих сверстников, она самая младшая в классе. Ей, по сути, было рано идти в первый класс. Но руководство школы сказало, что не может принять нас в нулевой. Ребенку только на 1 сентября исполнилось 6 лет. Ребенок ментально не был готов к поступлению в первый класс. На что классная руководительница говорила, что это отговорки", — добавила родительница.
Руководитель отдела образования Темурхан Жайлибаев прокомментировал инцидент в рудненской школе.
"Работу провели с родителями на уровне директора школы. Была беседа. Мама девочки требует наказать учителя. Учитель написала заявление об увольнении. Она сказала, что раскаивается. Учитель-исследователь характеризуется, положительно. Многолетний стаж. Как так получилось сама не понимает. Учитель сказала "Она один раз сходила, потом второй раз попросилась, бывает, что дети не усидчивые. Не подумала, что такое произойдёт". Учитель сказала, что девочку потихоньку вывела из класса. Никто не понял из детей что произошло", — сказал руководитель отдела образования.
-
Trend news
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 847
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1032
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 698
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 961
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 14067
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1765
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1277
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1116
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1259
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5223
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9581
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1448
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2215
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2019
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14044
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1565
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1439
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1351
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4369
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1727
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3298
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2788
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4997
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9650
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1873
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2572
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34598
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1682
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2118
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2684
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2067
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5111
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3012
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2726
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6204
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3167
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2243
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2366
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12706
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2447
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12010
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15305
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2740
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4083
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1794
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7740
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16953
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25859
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4088
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2934
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4164
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2481
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2810
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43119
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2484
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4317
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6044
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11548
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3660
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27791
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4319
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4551
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3073
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5611
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39295
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4119
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2585
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3954
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3858
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20202
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4550
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8933
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38543
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3912
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4079
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14900
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9006
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5184
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3552
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122230
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 588
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 2000
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 649
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 714
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 687
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 760
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 740
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1160
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 875
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1083
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1763
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1374
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1304
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1844
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1765
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1762
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1617
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2461
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2631
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2346
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3185
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3027
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2393
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2579
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3210
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2495
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3152
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3365
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3273
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3754
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2754
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3056
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3122
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3560
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3491
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4076
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3691
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3427
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3111
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3254
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3613
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4118
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4228
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4346
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4081
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4464
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4841
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4012
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4459
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3931
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3616
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3941
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3905
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4163
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4613
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4670
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3691
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5486
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4207
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4693
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4162
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4579
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4699
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4377
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4004
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3750
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4465
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4429
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4201
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4201
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5055
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4315
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4362
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3999
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5283
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4613
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6351
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4647
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5104
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5616