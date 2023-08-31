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Первоклассникам Туркменистана подарят ноутбуки от имени президента страны

Сегодня, 03:09
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turkmenistan.gov.tm Сегодня, 03:09
Сегодня, 03:09
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Фото: turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане 1 сентября первоклассники получат ноутбуки в подарок от президента страны Сердара Бердымухамедова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Туркменистан: Золотой век".

"С начала нового 2023-2024 учебного года первоклассники начнут осваивать компьютерную грамоту на современной версии отечественных компьютеров марки Bilimli. Ключевой особенностью ученических моделей компьютеров Bilimli является наличие 11 встроенных образовательных программ, разработанных специалистами ХО Aýdyn Gijeler", - отмечается в сообщении.

Обучающие программы доступны на туркменском, русском и английском языках. Они включают интерактивные уроки, задачи и тесты по разным предметам.

Как отмечает портал Orient, в этом году в первый класс в школы Туркменистана пойдут 76,6 тысячи детей. Подарок в виде компьютеров вручается первоклассникам страны с 2011 года.

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