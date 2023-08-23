Первого января 2024 года стартует пилотный проект приписки юношей в проактивном режиме

Проект оборонного ведомства направлен на реализацию Государственной программы "Цифровой Казахстан", предусматривающей оказание государственных услуг населению через портал "Электронное правительство" и мобильное приложение еGov, передает BaigeNews.kz.

Правительство поддержало инициативу Министерства обороны о проведении приписки граждан к призывным участкам в 2024 году в автоматическом режиме.

Приписка осуществляется в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества и категории годности к воинской службе. И если ранее эти данные выяснялись в ходе мероприятий, проводимых в управлениях и отделах по делам обороны районов и городов, то теперь уровень интеграционного взаимодействия информационных систем (ИС) государственных органов позволяет охватить воинским учетом 17-летних юношей без их непосредственного участия.

Сведения о состоянии здоровья молодых людей будут получены из информационных систем организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению.

С первого января 2024 года приписке подлежат граждане Казахстана юноши 2007 года рождения. По предварительным данным, это около 120 000 семнадцалетних юношей.

Проактивный режим услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге бюджетных средств, выделяемых ежегодно местными исполнительными органами для организации и проведения приписки к призывным участкам.

Сюда входят оплата труда членам медицинских комиссий, расходы на доставку юношей из отдаленных сельских округов, канцелярские товары и другие потребности.

Автоматизация услуги отменяет также необходимость получения удостоверений о приписке к призывному участку.