Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, проходящей в китайском Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обладательницей награды высшей пробы стала таэквондистка Рита Бакишева. В финале в весовой категории до 46 килограммов она одолела Хуань Инь Суань из Китайского Тайбея.

В копилке сборной пока 11 медалей - одно "золото" а также по по пять серебряных и бронзовых наград.

Универсиада продлится до до 8 августа, Казахстан представлен на ней в десяти видах спорта.