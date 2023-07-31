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  • Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева
sports.kz Сегодня, 17:18
178
Сегодня, 17:18
178
Фото: sports.kz

Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева

Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, проходящей в китайском Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обладательницей награды высшей пробы стала таэквондистка Рита Бакишева. В финале в весовой категории до 46 килограммов она одолела Хуань Инь Суань из Китайского Тайбея.

В копилке сборной пока 11 медалей - одно "золото" а также по по пять серебряных и бронзовых наград. 

Универсиада продлится до до 8 августа, Казахстан представлен на ней в десяти видах спорта.

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Сегодня, 17:18
178
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