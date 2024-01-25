Первое фото с поверхности Луны показали японцы

Японские учёные в рамках своей космической миссии получили первое фото с поверхности Луны. Изображение показали на специальной пресс-конференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

На прошлой неделе на естественном спутнике Земли путешествие начали два робота-лунохода. Их доставил специальный модуль. На фото можно разглядеть серую рыхлую поверхность. Это риголит - слой лунной пыли.

Одна из задач, которая стояла перед японскими специалистами - как можно точнее прилунить модуль. В итоге погрешность от заданной точки составила всего 50 метров.

Ранее сообщалось о том, что модуль SLIM стартовал с Земли в сентябре 2023 года. Он нёс два аппарата: LEV1, который будет заниматься фотосъемкой, и LEV2 - крошечный луноход, размером с бейсбольный мяч. Сам SLIM займётся астрономическими наблюдениями.