Японский космический аппарат впервые совершил посадку на Луне

Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности спутника Земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Статус посадки пока неизвестен. Сложность заключается в том, что SLIM должен не просто благополучно прилуниться: важно, чтобы посадка произошла в заданной точке с погрешностью в пределах 100 метров. Это позволит в будущем обеспечить более безопасную посадку других космических аппаратов, включая пилотируемые.

Модуль SLIM стартовал с Земли в сентябре 2023 года. Он несёт два аппарата: LEV1, который будет заниматься фотосъемкой, и LEV2 - крошечный луноход, размером с бейсбольный мяч. Сам SLIM займётся астрономическими наблюдениями.