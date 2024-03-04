Перизат Садуакас возглавила отдел коммуникаций Верховного Суда РК
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Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу вновь назначенного заведующего Отделом коммуникаций Верховного Суда Перизат Садуакас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.
Перизат Садуакас родилась в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им.Е.Букетова, историк, юрист. Кандидат исторических наук.
Имеет квалификационный класс 4 категории.
2002-2009 гг. – преподаватель истории в школе-гимназии №39 им.М.Жумабаева г.Караганда, преподаватель исторического факультета КарГУ им.Е.Букетова, инспектор учебно-клинического центра Карагандинской государственной медицинской академии;
2009-2017 гг. – ведущий специалист Управления по развитию языков Карагандинской области, эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК, референт, эксперт Пресс-службы Президента РК, эксперт, инспектор Отдела внутренней политики Администрации Президента РК, советник Председателя Правления АО "КАЗГЮУ им. М.Нарикбаева";
2019-2024 гг. – заместитель директора, директор Департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), служба в Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе), советник акима области Ұлытау, Министра информации и общественного развития РК, Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.
Садуакас награждена орденом "Құрмет", юбилейной медалью "Қазақстан Конституциясына 20 жыл".
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