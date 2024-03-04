Перизат Садуакас возглавила отдел коммуникаций Верховного Суда РК

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу вновь назначенного заведующего Отделом коммуникаций Верховного Суда Перизат Садуакас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

Перизат Садуакас родилась в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им.Е.Букетова, историк, юрист. Кандидат исторических наук.

Имеет квалификационный класс 4 категории.

2002-2009 гг. – преподаватель истории в школе-гимназии №39 им.М.Жумабаева г.Караганда, преподаватель исторического факультета КарГУ им.Е.Букетова, инспектор учебно-клинического центра Карагандинской государственной медицинской академии;

2009-2017 гг. – ведущий специалист Управления по развитию языков Карагандинской области, эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК, референт, эксперт Пресс-службы Президента РК, эксперт, инспектор Отдела внутренней политики Администрации Президента РК, советник Председателя Правления АО "КАЗГЮУ им. М.Нарикбаева";

2019-2024 гг. – заместитель директора, директор Департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), служба в Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе), советник акима области Ұлытау, Министра информации и общественного развития РК, Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.

Садуакас награждена орденом "Құрмет", юбилейной медалью "Қазақстан Конституциясына 20 жыл".