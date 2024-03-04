Перила железнодорожного моста обрушились на проезжую часть на юге Казахстана
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
183Фото: скриншот
3 марта 2024 года на участке Арысь-Тюлькубас, перегона Кызылсай-Манкент произошло падение перильного ограждения железнодорожного моста на проезжую часть автодороги из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.
Жертв и пострадавших нет, отметили в КТЖ.
"На участке Арысь-Тюлькубас угрозы безопасности движения поездов и автомобилей нет.
Случай не повлиял на железнодорожное сообщение, угрозы безопасности движения поездов нет. Движение поездов на путях не прекращалось", - говорится в сообщении.
Прибывшая через 20 минут мостовая бригада произвела очистку проезжей части автодороги. В настоящее время ведутся работы по наращиванию бортиков пролёта строения.
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