Переворот в Нигере: соседи дали военным на капитуляцию семь дней

Лидеры стран Западной Африки заявили, что военная хунта, захватившая власть в Нигере, должна в течение семи дней восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума. В противном случае они угрожают применить военную силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС .

В воскресенье лидеры Ecowas собрались на срочный саммит в соседней Нигерии, чтобы обсудить возможные меры после очередного военного переворота в регионе: ранее военные захватили власть в Мали и Буркина-Фасо.

В заявлении, зачитанном после саммита, говорится, что блок в целом следует политике "нулевой терпимости к переворотам" и "примет все необходимые меры для восстановления конституционного порядка", если их требование о возвращении к власти законного президента не будет выполнено.

Там отмечается, что "такие меры могут включать применение силы" и что представители военного руководства стран Западной Африки должны "немедленно" встретиться, чтобы спланировать эту операцию и скоординировать свои действия.

О свержении президента и захвате власти военные Нигера сообщили на прошлой неделе.