Перестрелка в Темиртау: есть пострадавший

Перестрелку на парковке сняли на видео очевидцы в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. Принимается комплекс розыскных мер по их задержанию", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.