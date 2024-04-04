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Перестрелка в Темиртау: есть пострадавший

Сегодня, 21:43
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: polisia.kz

Перестрелку на парковке сняли на видео очевидцы в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. Принимается комплекс розыскных мер по их задержанию", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от V_KRG В Караганде | Qaraganda (@v_krg)

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