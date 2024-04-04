Перестрелка в Темиртау: есть пострадавший
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
145Фото: polisia.kz
Перестрелку на парковке сняли на видео очевидцы в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. Принимается комплекс розыскных мер по их задержанию", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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