Пересмотреть правила передачи госимущества в доверительное управление требуют мажилисмены

Партия ОСДП требует пересмотреть правила передачи госимущества в доверительное управление. Депутаты мажилиса адресовали свой запрос премьер-министру, передаёт BaigeNews.kz.

Партийцы уверяют, что, анализируя подзаконные акты в сфере управления государственным имуществом, выявили интересные факты.

В Правилах передачи госимущества в доверительное управление предусмотрены несколько путей.

Первый - предоставление объекта в доверительное управление без проведения тендера, которое осуществляется на основании заявления, оформленного в произвольной форме.

"Передача без проведения тендера предусмотрена аж по 17 пунктам, в числе которых: передачи газопроводов и объектов электро-энергоснабжения, государственных информационных систем, объектов культуры в виде комплексов, включающих здания, сооружения, оборудование и иное имущество, созданных для развития оперного и балетного искусства, общей площадью не менее 40 000 квадратных метров и другие. Как это понять, без тендера? Под кого это "заточено"?" - поинтересовались депутаты у премьер-министра.

Второй способ – открытый тендер, и третий способ - это закрытый тендер. Участие в закрытом тендере принимает ограниченный круг участников, определяемый тендерной комиссией на основании предложений заинтересованных государственных органов.

"Значит госорган пишет письмо и указывает одно ТОО, которое "достойно" участвовать в закрытом тендере на его субъективный взгляд, и эта компания участвует в закрытом тендере?! Да и не это главное. Надо ставить вопрос о том, кто определяет условия передачи объекта в доверительное управление и источник возмещения расходов доверительного управляющего. А определяет тендерная комиссия, в состав которой включаются представители учредителя, органа управления, и (или) представительных органов и других госорганов и их территориальных подразделений, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и региональных палат предпринимателей, местных сообществ и иных организаций. Одним словом,"или" Миннацэкономики даёт право не включать в состав тендерной комиссии представительные и государственные органы, НПП Атамекен, местные сообщества и иные организации", - отметили партийцы.

Партия ОСДП требует пересмотреть Правила передачи госимущества в доверительное управление и Типового договора доверительного управления госимуществом и придерживаться следующих принципов:

Передача в доверительное управление государственных объектов должна исключать появление частных монополистов.

Передача в доверительное управление государственных объектов в частные руки должна: