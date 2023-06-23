Перешли все границы: казахстанских туристов оштрафовали в России за поход к Белухе

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Казахстанских туристов оштрафовали российские пограничники во время прохождения по маршруту "Озеро Язевое – КХ "Сарсенбай" в Катон-Карагайском национальном парке. Об этом сообщили туроператоры, работающие в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

Ка квыяснилось, из-за отсутствия демаркации и опознавательных знаков на границе с Россией тургруппы со стороны Казахстана рискуют стать нарушителями государственной границы с Россией, как это случилось в июле прошлого года. Так, местный гид вёл шесть человек по маршруту в районе шахты "Кок-Коль", и в итоге российские пограничники задержали их за нарушение режима госграницы у подножья горы Белуха. Тогда казахстанской стороне удалось договориться с пограничной службой ФСБ. Но наших граждан отпустили только через четыре дня, предварительно оштрафовав.

Как выяснилось, они совершали конный поход к историческим местам, находящимся вблизи границы.

"Мы шли по своей тропе и не знали, что нарушаем границу. На карте показали российским пограничникам, что мы в Казахстане. Но, оказывается, у нас слишком мелкий масштаб, и мы не увидели границу. Такие крупномасштабные карты, как у погранслужб, нам недоступны, а погрешность здесь играет большую роль", - рассказал руководитель туристической компании, которая проводила экскурсию.

Местный предприниматель Мухтар Тойбазаров пояснил, что именно по этой местности пролегает самый востребованный у туристов маршрут. И отсутствие опознавательных знаков там более 20 лет значительно усложняет работу бизнесменам.

"На участке, который мы сегодня обсуждаем, граница не демаркирована и никак не обозначена. Но в то же время именно здесь пролегает самый востребованный турмаршрут – за много лет нахоженная тропа в обход рек и болот. Поэтому мы просим демаркировать границу – в соответствующих местах должны стоять знаки. Нужно, чтобы эту тропу можно было физически пройти", - сказал Тойбазаров.

Представитель КНБ Серик Рахимов сообщил, что до конца 2025 года Казахстан планирует завершить демаркацию данного участка границы.