Перемещение туристских автобусов между Казахстаном и Узбекистаном упростят

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев обсудили сотрудничество в области туризма и кооперацию в сфере спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев предложил создать особые условия для беспрепятственного проезда чартерных туристских автобусов на сухопутных пунктах пропуска между двумя странами.

"Я уверен, что запуск трансграничных проектов положительно повлияет на рост туристского потока между Казахстаном и Узбекистаном, а также станет уникальным турпродуктом, объединяющим не только древние города и памятники, но и, что самое главное, – общую историю тюркских государств", – отметил Ермек Маржикпаев.

Саидикрам Ниязходжаев отметил, что Узбекистан заинтересован в запуске совместных с Казахстаном туристских проектов. Например - совместных турпакетов. Также посол сообщил, что в целях увеличения двустороннего потока туристов уже ведётся работа по облегчению перемещения туристских автобусов между двумя странами.