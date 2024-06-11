  • 11 Июня, 18:08
  • BAIGENEWS

Переход на единый часовой пояс: стали ли казахстанцы чаще жаловаться на здоровье

Сегодня, 16:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: pixabay Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
144
Фото: Фото: pixabay

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, как введение единого часового пояса повлияло на здоровье казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что вопрос введения единого часового пояса обсуждался несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры Казахстана. Например, Институт физиологии, Институт астрофизики имени Фесенкова.

 "Такое решение было принято на основании научных данных. Врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Поэтому есть основания полагать, что на сегодняшний день (смена часового пояса – Прим. ред.) не оказала негативного влияния на здоровье. На проблему жалуются в основном жители Восточно-Казахстанской области. Есть проблема с ранним восходом и ранним закатом. Я не вижу здесь проблемы со здоровьем населения", - резюмировала глава Минздрава.

Ранее сообщалось, правительство Казахстана рассмотрит петицию о возврате прежнего часового пояса. Петиция набрала необходимые 50 тысяч голосов.

Самое читаемое

Наверх