Переход на единый часовой пояс: стали ли казахстанцы чаще жаловаться на здоровье

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, как введение единого часового пояса повлияло на здоровье казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что вопрос введения единого часового пояса обсуждался несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры Казахстана. Например, Институт физиологии, Институт астрофизики имени Фесенкова.

"Такое решение было принято на основании научных данных. Врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Поэтому есть основания полагать, что на сегодняшний день (смена часового пояса – Прим. ред.) не оказала негативного влияния на здоровье. На проблему жалуются в основном жители Восточно-Казахстанской области. Есть проблема с ранним восходом и ранним закатом. Я не вижу здесь проблемы со здоровьем населения", - резюмировала глава Минздрава.