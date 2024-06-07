50 тысяч казахстанцев подписали петицию о возврате прежнего часового пояса
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Правительство Казахстана рассмотрит петицию о возврате прежнего часового пояса. Петиция набрала необходимые 50 тысяч голосов, передаёт BaigeNews.kz.
“Мы, жители Казахстана, настоятельно просим вас рассмотреть следующие меры: отменить перевод времени. Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств”, - говорится в петиции.
Петиция направлена в государственный орган на рассмотрение.
Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта на час назад переведены стрелки во всех регионах Казахстана, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Также ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев прокомментировал появившуюся в интернете петицию против единого часового пояса в Казахстане.
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