Переговоры между Арменией и Азербайджаном пройдут в Алматы
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
182Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
10 мая в Алматы главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна будут проведены в Алматы 10 мая 2024 года", - сообщил официальный представил МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы
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