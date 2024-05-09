Переговоры между Арменией и Азербайджаном пройдут в Алматы

10 мая в Алматы главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна будут проведены в Алматы 10 мая 2024 года", - сообщил официальный представил МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы

Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы

Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы